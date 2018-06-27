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«ВКонтакте» запустит собственную платежную платформу

Дарья Михалина
03:19 27.06.2018
Зарегистрированные в соцсети пользователи смогут оплачивать товары и услуги, используя VK Pay.
«ВКонтакте» запустит собственную платежную платформу
Фото: Pixabay

«ВКонтакте» запустит собственный платежный сервис VK Pay. Об этом представители социальной сети рассказали РБК.

Суть платформы заключается в том, чтобы облегчить процесс оплаты товаров через Интернет для тех пользователей «ВКонтакте», которые ведут торговлю через сообщества социальной сети. Отмечается, что никакой комиссии за платежи браться не будет.

Максимальная сумма трансакции составит 60 тысяч рублей. Также введется и ограничение на вывод наличных средств: за один раз пользователь сможет снять не более 200 тысяч рублей.

Запуск состоится уже 27 июня, в среду.

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