Renault показала первый тизер нового кроссовера для России

Компания Renault показала первое изображение своего нового автомобиля, выход которого состоится сначала в России, а потом на западных рынках.

Название кроссовера не раскрывается, однако известно, что он будет собран в Москве, на заводе, где изготовляются Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano.

Представители марки отметили, что автомобиль станет прорывом в сегмента, так как его аналогов не представлено на рынках в России. Производитель обещает уникальные решения в области дизайна и технологий.

Официальная презентация новой модели Renault состоится в августе текущего года.