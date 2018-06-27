Renault показала первый тизер нового кроссовера для России
Производители обещают, что у автомобиля не будет ни единого конкурента в своем сегменте.
Фото: Renault / Facebook
Компания Renault показала первое изображение своего нового автомобиля, выход которого состоится сначала в России, а потом на западных рынках.
Название кроссовера не раскрывается, однако известно, что он будет собран в Москве, на заводе, где изготовляются Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano.
Представители марки отметили, что автомобиль станет прорывом в сегмента, так как его аналогов не представлено на рынках в России. Производитель обещает уникальные решения в области дизайна и технологий.
Официальная презентация новой модели Renault состоится в августе текущего года.