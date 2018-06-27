В Великобритании мужчина ограбил фирму на $500 тысяч и купил на них котиков

Гражданина Великобритании уличили в крупном мошенничестве. Мэттью Фэрримонд, будучи финансовым директором строительной компании, обокрал собственную фирму практически на полмиллиона долларов, передает BBC News.

На эти деньги мужчина приобрел себе породистых котов и купил для них драгоценные аксессуары, а также расчески, миски, корма и игровой домик, сопоставимый по цене с жильем для человека.

О своих подозрениях на Фэрримонда в органы доложили его коллеги, после чего полиция принялась за расследование дела.

Отмечается, что мужчина выделял деньги из бюджета фирмы на благотворительность, которые на самом деле шли на содержание домашних питомцев.

Теперь топ-менеджер получил четыре года тюрьмы, а с домашними любимцами мужчине пришлось распрощаться.