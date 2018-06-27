Турция высказалась, а вы можете заткнуться – пресс-секретарь Эрдогана ответил на критику из США

Пресс-секретарь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын ответил на критику американского конгрессмена Адама Шиффа. Свой ответ представитель турецкого лидера разместил в Twitter.

Ранее популярный американский политик Адам Шифф потребовал игнорировать победу Эрдогана на президентских выборах в Турции и ни в коем случае его не поздравлять.

«Эрдоган выиграл переизбрание в Турции в эти выходные только путем уничтожения оппозиции посредством арестов, насилия и раздавливания свободы прессы. Вступление Турции в самодержавие является еще одним напоминанием о том, что демократия находится под угрозой во всем мире. НЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ», - написал американский конгрессмен.

В ответ на это пресс-секретарь турецкого лидера напомнил, что значение имеет только мнение народа Турции. Конгрессмену, по мнению Ибрагима Калына, стоило бы «заткнуться».

President Erdoğan certainly does not need YOUR @RepAdamSchiff congratulations. Turkish people have spoken up. You need to shut up. https://t.co/Z0rlzfBFcN — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 26 июня 2018 г.

«Президент Эрдоган, вне всякого сомнения, не нуждается в ваших поздравлениях, Адам Шифф. Народ Турции сказал свое слово. А вам нужно заткнуться», - сообщил пресс-секретарь.

24 июня в Турции прошли выборы президента и нового парламента, явка на которых достигла 90%. Реджеп Тайип Эрдоган набрал большинство голосов, за него проголосовали 52,5% турецких избирателей. Ближайшим конкурентом Эрдогана являлся Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, он набрал 30,7%.