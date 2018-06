Турция высказалась, а вы можете заткнуться – пресс-секретарь Эрдогана ответил на критику из США

Пресс-секретарь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын ответил на критику американского конгрессмена Адама Шиффа. Свой ответ представитель турецкого лидера разместил в Twitter.

Ранее популярный американский политик Адам Шифф потребовал игнорировать победу Эрдогана на президентских выборах в Турции и ни в коем случае его не поздравлять.

В ответ на это пресс-секретарь турецкого лидера напомнил, что значение имеет только мнение народа Турции. Конгрессмену, по мнению Ибрагима Калына, стоило бы «заткнуться».

President Erdoğan certainly does not need YOUR @RepAdamSchiff congratulations. Turkish people have spoken up. You need to shut up. https://t.co/Z0rlzfBFcN