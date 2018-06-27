«АвтоВАЗ» показал эскизы новой модели LADA

Российская компания «АвтоВАЗ» подписала соглашение с Московским политехническим институтом, по которому студенты ВУЗа начали работу над созданием будущей модели автомобиля LADA.

Сотрудничество началось в феврале 2018 года. Так, студенты создали несколько эскизов, исходя из желаний покупателей, концепции LADA и тенденции современного авторынка.

Приоритетной задачей студентов было акцентировать внимание на узнаваемости бренда и в то же время сделать автомобиль максимально современным.

Все работы проходили под руководством директора дизайнерского центра LADA Жюльена Друара. На основе эскизов будет создана новая флагманская модель LADA.