В Instagram появится долгожданная функция
Теперь в приложении можно устраивать видеочат на четверых участников.
Фото: Pixabay
Социальная сеть Instagram выпустила обновление, благодаря которому пользователи приложения смогут устраивать групповые видеозвонки, сообщается в официальном пресс-релизе.
Так, новая функция позволит всем зарегистрированным в Instagram людям общаться друг с другом без использования мобильной связи.
Отмечается, что видеочат можно будет в любой момент свернуть без потери соединения для того, чтобы продолжить пользоваться приложением. Всего в групповом звонке смогут участвовать не более четырех человек.
Помимо этого, в графе поиска у каждого пользователя появятся тематические каналы, по котором пользователь сможет сделать подборку интересующих его постов.