В Instagram появится долгожданная функция

Социальная сеть Instagram выпустила обновление, благодаря которому пользователи приложения смогут устраивать групповые видеозвонки, сообщается в официальном пресс-релизе.

Так, новая функция позволит всем зарегистрированным в Instagram людям общаться друг с другом без использования мобильной связи.

Отмечается, что видеочат можно будет в любой момент свернуть без потери соединения для того, чтобы продолжить пользоваться приложением. Всего в групповом звонке смогут участвовать не более четырех человек.

Помимо этого, в графе поиска у каждого пользователя появятся тематические каналы, по котором пользователь сможет сделать подборку интересующих его постов.