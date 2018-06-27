В НАТО утвердили новую стратегию ВВС

Североатлантический Альянс принял новую стратегию использования Военно-воздушных сил, которая подразумевает использование в любых районах и условиях. Официальное заявление об этом размещено на сайте НАТО.

Как следует из документа, стратегия предполагает и растущую роль космических и кибернетических средств, от которых авиация НАТО должна будет уметь эффективно защищаться. Главным приоритетом авторы видят возможность проводить операции в «загруженном и защищенном» воздушном пространстве.

Операции ВВС НАТО могут претерпеть значительные изменения из-за технологических вызовов нового времени. В документе отмечается, что современные системы ПВО и РЭБ, а также развитие искусства кибернетических атак, сильно изменят принципы использования авиации и потребуют новой поддержки от специальных сил и морских подразелений.

Эта стратегия станет первой с 1949, когда сам Альянс был образован. Предполагается, что она может стать основой для новой доктрины ВВС НАТО и союзников военного объединения.