Европе нужен газ «Северного потока - 2» - глава Total

Европе необходим трубопровод «Северный поток - 2». Об этом в ходе газового форума, проходящем в Вашингтоне заявил генеральный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне.

Он отметил, что, если по каким-либо причинам проект «Северный поток - 2» будет свернут, Европа почувствует резкую нехватку газа.

«Реальность такова, что нам нужен сжиженный природный газ из США и регазификационные терминалы, но нам нужен и газ, который придет по трубам с другой стороны, поскольку будет иметь место дефицит газа», - разъяснил свою позицию предприниматель.

Напомним, ранее в США заявили о необходимости приостановить реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2». В Госдепе добавили, что в настоящий момент европейские страны имеют такую возможность.