ЦПВС: обстановка в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» стабилизировалась

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Вместе с тем, отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

Представители Центра по примирению враждующих сторон приняли участие в заседании Национального Антитеррористического Комитета Сирийской Арабской Республики. На заседании обсуждены вопросы оказания помощи в разминировании населенного пункта Модиара в провинции Риф Дамаск.

Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В населенных пунктах провинции Хомс продолжаются работы по разбору завалов, расчистке автомобильных дорог.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания.

За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 117 человек, в Восточную Гуту – 107 человек. Всего в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц благодаря предпринимаемым усилиям вернулось 70 294 жителя Восточной Гуты.

Несмотря на усилия Центра по примирению гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков ухудшается. Отмечаются факты призыва жителей в ряды незаконных вооруженных формирований.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 107 сирийцам, в том числе 48 детям.

Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб». Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур вышло 287 человек, из них 141 ребенок. В ходе вывода беженцев оказана медицинская помощь 98 больным, в том числе 45 детям.