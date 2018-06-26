В Челябинске создали самый большой в мире футбольнй мяч: видео

На центральном стадионе Челябинска надули гигантский мяч высотой с семиэтажный дом. Диаметр арт-объекта составляет 20 метров. Авторы идеи таким образом хотят побить существующий мировой рекорд – 15,6 метров.

На проектирование и изготовление мяча ушло около месяца, а на надувание – примерно 20 минут, всю конструкцию установили за час и представили миру во всей красе.

Супермяч весит полтонны. Он сделан из легкого, но прочного материала, в сложенном виде помещается в небольшом помещении, благодаря чему удобен в транспортировке.

Изначально объект планировалось надуть в Пензе 12 июня, в тот же день организаторы хотели зарегистрировать рекорд Гиннеса. Затем символ чемпионата мира собирались отправить в тур по городам, в которых проходят соревнования. В последний момент пензенские власти запретили мероприятие, после чего многие спонсоры отказались финансировать проект.

Для того, чтобы организовать путешествие «Супермяча» по городам, где проходят игры мирового первенства, требуется 18 миллионов рублей, организаторы не в состоянии вложить такую сумму. Однако, активисты рассчитывают найти партнеров, готовых оплатить транспортировку арт-объекта. По окончании чемпионата мира авторы идеи планируют подарить символ ЧМ – 2018 команде- победителю.