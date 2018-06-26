СК назвал окончательную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Причиной катастрофы самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, стали неверные действия пилотов. На борту лайнера, следовавшего рейсом из Москвы в Орск, находились 71 человек, включая членов экипажа, все они погибли.

Следователями во взаимодействии с Межгосударственным авиационным комитетом была установлена посекундная история полета.

Расшифровка бортовых самописцев показала, что из-за выключенного обогрева датчиков скорости они обледенели во время набора высоты, пилоты получили ошибочные сведения о падении скорости и командир воздушного судна Валерий Губанов принял меры по разгону самолета, переведя его в пикирование.

Экипаж превысил угол наклона судна и самолет потерял управляемость, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следствие тщательно анализирует все условия организации полета. В рамках расследования уголовного дела было проведено порядка 70 выемок предметов и обысков», - добавили в пресс-службе.

В рамках следствия проводится допрос преподавателей летных школ, где проходили обучение пилоты, а также сотрудников АО «Саратовские авиалинии», чтобы установить имели ли место быть нарушения труда и отдыха членов экипажа.