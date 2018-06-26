СМИ узнали о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться в столице Финляндии Хельсинки. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что финскую столицу в качестве места встречи рассматривает именно американская администрация. При этом Хельсинки могут «устроить» российского лидера как «нейтральная территория», находящаяся неподалеку от России.

Ранее сообщалось, что в ходе последнего телефонного разговора лидеры двух стран обсудили возможность провести переговоры в Вене. Также 27 июня ожидается прибытие в Москву помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона для проведения консультаций по организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.