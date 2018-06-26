ВЦИОМ выяснил мнение россиян о Гражданской войне

Более половины россиян (58%) считают, что Гражданская война 1917 - 1922 годов была неизбежной. К такому выводу пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения после проведения опроса населения.

По мнению 36% респондентов войны можно было избежать, еще 7% опрошенных затруднились дать ответ. Опрос ВЦИОМа проводился в середине июня, в нем приняли участие около тысячи россиян разных возрастов.

Исследование было посвящено оценке знаний населения истории Гражданской войны, столетие которой отмечается в этом году. Презентация опроса проходила в Музее современной истории России и приурочена к проходящей там выставке «Три цвета правды».

По словам министра культуры России Владимира Мединского, присутствовавшего на презентации, россияне мало осведомлены о событиях тех лет.

«Сначала мы думали, что хорошими были красные, потом, на каком-то этапе, хорошими стали белые. Потом мы узнали, что были еще какие-то третьи силы, иностранные интервенты и другие стороны», - отметил он.

Согласно исследованию ВЦИОМ, около трети опрошенных считают большевиков ответственными за начало Гражданской войны. Примерно столько же респондентов винят в этом иностраных интервентов.