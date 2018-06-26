Не на того напали: дедушка оказался боксером и отправил в нокаут двух грабителей

На камеру видеонаблюдения, установленную на здании, попали необычные разборки с более чем неожиданным исходом.

Трое крупных молодых людей окружили щуплого пожилого мужчину и, судя по описанию к ролику, попытались его ограбить. На кадрах видно, как они что-то агрессивно говорили ему и старались приблизиться.

Тут-то дедушка не выдержал и ударил одного из хамов. Его товарищ попытался вступиться за оскорбленного друга, однако четким движением мужчина отправил его в нокаут. В этот момент, очухавшись после попадания кулака, первый злоумышленник попробовал отомстить дедушке, но второй удар отправил отдохнуть на землю и его.

Третий член «банды» просто наблюдал за разворачивающимися событиями и, судя по всему, принял решение с пенсионером-боксеров в рукопашный бой не вступать.

Где произошел инцидент и чем закончился для его участников, не сообщается.