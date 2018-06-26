Японская принцесса отреклась от королевского титула ради любви

Племянница императора Японии Акихито, принцесса Аяко Такамадо выходит замуж за простого человека, отказавшись от королевского статуса.

Как сообщает CNN, пара появилась около года назад. О том, что самая юная дочь принца Норихито Такамадо вступит в брак с 32-летним Кеем Мория, работающим в судоходной компании, сообщило управление Императорского двора Японии.

Отмечается, что 12 августа состоится официальная помолвка, а уже 29 октября – сама свадебная церемония, которая пройдет в храме Мэйдзи. Влюбленных объединила любовь к лыжам, книгам и путешествиям.

Кроме того, стало известно, что, хоть 28-летняя девушка и потеряет королевский чин, она все равно получит около миллиона долларов. Сама Аяко работает в социальном обеспечении.