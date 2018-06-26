Певица МакSим уходит со сцены из-за ухудшения здоровья
Российская артистка МакSим намерена уйти в бессрочный отпуск из-за проблем со здоровьем.
Фото: maksim.music.ru
Российская певица МакSим взяла бессрочный отпуск, чтобы заняться своим самочувствием.
Как пишет издание Дни.ру, певица отменила концерты в ряде городов в России и не посетила фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах. При этом она уверяет, что после того, как певица поправит здоровье – она вернется на сцену.
Отмечается, что представители российской исполнительницы пока не дают комментариев по этому поводу, а сама МакSим утверждает, что еще вернется к творческой деятельности. Поклонникам же пообещали новое видео, которое появится в ближайшее время перед бессрочным отпуском певицы.