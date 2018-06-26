На Украине начали создание «полумиллионной армии»

На Украине приступили к созданию системы территориальной обороны, с помощью которой Киев собирается подготовить многотысячный дополнительный резерв для Вооруженных Сил, Национальной гвардии и пограничных войск. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Планируется, что бригады территориальной обороны будут формироваться из ветеранов АТО и молодежи призывного возраста. По мнению Турчинова такой симбиоз «является важной составляющей патриотического воспитания».

По замыслу Киева дополнительные силы способны сформироваться в армию, численность в 500 тысяч солдат.

«В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионной армии, способную надежно защитить Украину от любого агрессора», - заявил Турчинов.

Таким образом власти Незалежной собираются дать отпор в случае «масштабного военного противостояния».

Накануне в Донбассе рассказали, что в случае масштабного наступления Киева на территорию самопровозглашенных республик на помощь ДНР готовы приехать около 20 тысяч добровольцев.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин раскрыл подробности масштабной атаки ВСУ и плана по захвату Донбасса.