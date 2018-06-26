В Сети появилось видео падения крана на жилой дом в Казани

Жители Казани сняли на видео момент падения строительного крана на многоэтажку из-за сильного ветра.

По словам очевидцев, кран сильно повредил технический этаж и несколько балконов многоэтажки. На видео башенный кран падает на жилой дом, а жительница города с криками наблюдает за происходящим, снимая на камеру телефона.

Как пишет ТАСС, после падения башенного крана жители одного из подъездов дома, на который упала техника, были эвакуированы. При этом здание не отключили от коммуникаций, так как дом не газифицирован.

Ранее сообщалось о том, что башенный кран упал на 18-этажный дом в Казани.