Chevrolet Niva подорожает в России с 1 июля
Внедорожник подорожает на 15-17 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
Фото: chevrolet-niva.ru
Совместное предприятие американской корпорации General Motors и российского ПАО «АвтоВАЗ» - «GM-АвтоВАЗ» сообщили о повышении розничных цен на автомобили Chevrolet Niva с 1 июля 2018 года.
По данным агентства «Автостат», в зависимости от комплектации стоимость увеличится на сумму от 15 до 17 тыс. рублей.
Повышение цены в компании связали с внешними факторами, которые привели к подорожанию комплектующих изделий.
Самая бюджетная версия внедорожника Chevrolet Niva L, таким образом, будет стоить с 1 июля 623 тыс. рублей, а самая люксовая LE+ «Камуфляж» - 780,5 тыс. рублей.