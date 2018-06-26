Chevrolet Niva подорожает в России с 1 июля

Совместное предприятие американской корпорации General Motors и российского ПАО «АвтоВАЗ» - «GM-АвтоВАЗ» сообщили о повышении розничных цен на автомобили Chevrolet Niva с 1 июля 2018 года.

По данным агентства «Автостат», в зависимости от комплектации стоимость увеличится на сумму от 15 до 17 тыс. рублей.

Повышение цены в компании связали с внешними факторами, которые привели к подорожанию комплектующих изделий.

Самая бюджетная версия внедорожника Chevrolet Niva L, таким образом, будет стоить с 1 июля 623 тыс. рублей, а самая люксовая LE+ «Камуфляж» - 780,5 тыс. рублей.