Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за приобретения С-400

Госдепартамент США заявил, что если Турция приобретет зенитные ракетные системы С-400, то Вашингтон введет санкции против Анкары. С таким пзаявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в американском конгрессе, пишет РИА Новости.

«Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400 будут последствия. Мы введем санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки с помощью санкций"», - заявил он.

Митчелл подчеркнул, что закупка Турцией С-400 повлияет на перспективы военно-технического сотрудничества Турции с США, в том числе по проекту создания истребителя пятого поколения F-35. По его словам, в целом американско-турецкие отношения «качественно изменятся, и их будет крайне сложно восстановить».

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций», который был нацелен на ограничения России, Ирана и КНДР, был подписан президентом США Дональдом Трампом год назад. Согласно нему, санкции могут вводится против стран, сотрудничавших с оборонным сектором вышеперечисленных стран.

Напомним, Россия и Турция подписали контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф» в декабре прошлого года, а поставки начнутся уже в марте 2019 года.