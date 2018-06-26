В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp позаботились о приватности медиа-контента, пересылаемого пользователями через мессенджер.
Фото: Pixabay
Пользователи WhatsApp скоро смогут пользоваться новой функцией, которая называется «media Visibility». Она позволит скрывать медиа-файлы, полученные с помощью мессенджера в галерее смартфона. Об этом сообщает MSPowerUser.
Таким образом, пользователи смогут защитить свои файлы от любопытных глаз. В информативной странице контакта можно выбрать «видимость медиа», либо отключить ее. При этом функция доступна и для групповых чатов, чтобы уменьшить беспорядок с нежелательным контентом.
Нововведение появилось в бета-версии приложения для Android v2.18.195.