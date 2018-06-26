Зенитная ракета чудом не уничтожила немецкий фрегат «Саксония»

Зенитная ракета SM-2 не смогла покинуть пусковую установку немецкого фрегата «Саксония» и сгорела в стартовой ячейке, сообщает Naval Today.

К счастью, боевая часть снаряда не сдетонировала и никто из матросов не пострадал. Однако два моряка, которые стали свидетелями инцидента, испытали сильный стресс.

Сбой произошел во время учений ПВО Германии у берегов Норвегии 21 июня. При этом отмечается, что сгоревшую ракету проверяли перед пуском и оценили ее состояние как идеальное.

В ВМС Германии подчеркнули, что своевременные действия экипажа фрегата и оперативное срабатывание системы пожаротушения позволили избежать серьезных последствий.