Зенитная ракета чудом не уничтожила немецкий фрегат «Саксония»
Зенитная ракета SM-2, по невыясненной пока причине, не смогла выйти из пусковой установки и загорелась.
Фото: Bundeswehr
Зенитная ракета SM-2 не смогла покинуть пусковую установку немецкого фрегата «Саксония» и сгорела в стартовой ячейке, сообщает Naval Today.
К счастью, боевая часть снаряда не сдетонировала и никто из матросов не пострадал. Однако два моряка, которые стали свидетелями инцидента, испытали сильный стресс.
Сбой произошел во время учений ПВО Германии у берегов Норвегии 21 июня. При этом отмечается, что сгоревшую ракету проверяли перед пуском и оценили ее состояние как идеальное.
В ВМС Германии подчеркнули, что своевременные действия экипажа фрегата и оперативное срабатывание системы пожаротушения позволили избежать серьезных последствий.