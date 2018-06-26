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«АвтоВАЗ» отзывает более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray

Василиса Морозова
19:16 26.06.2018
Под отзыв попадает более 7 200 автомобилей Lada Xray, проданных в России в период с ноября 2017 года.
«АвтоВАЗ» отзывает более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray
Фото: lada.ru

«АвтоВАЗ» отзывает в РФ 7220 автомобилей Lada Xray, которые были реализованы с ноября 2017 года по настоящее время. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отмечается, что будут отозваны автомобили из-за дефектов элементов подвески.

«Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного», - сказано в сообщении.

Автовладельцы могут проверить сами, попадает ли их автомобиль под отзыв, определив, попадает ли авто под отзыв, сверив VIN-код автомобиля с указанным перечнем, а также связаться с ближайшим дилерским центром, чтобы записаться на ремонт. На авто будет выполнена проверка качества поворотного кулака, а также его замена. Ремонтные работы осуществят для владельцев машин бесплатно.

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