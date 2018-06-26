Россия, Иран и Сирия отказались наделить ОЗХО правом определять виновных

Делегации Россия, Сирия и Иран выступили против принятия проекта по расширению полномочий Организации по запрещению химического оружия.

Представители трех стран потребовали от других государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия провести дискуссию и отложить голосование на 24 часа.

«Во-первых, мы против этого предложения. Во-вторых, мы предлагаем, чтобы прошли дебаты делегаций, а после этого мы бы принимали решение», - цитирует постпред России Александра Шульгина РИА «Новости».

По словам постпреда Марокко при ОЗХО Абдельваххаба Беллуки, «консенсуса по проекту нет», поэтому принятие решения по нему отложено.

Глава российской делегации замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов считает, что Великобритания, которая предложила такой проект решения Специальной сессии Конференции, хочет превратить ОЗХО из технической организации в прокурорскую, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что передача ОЗХО несвойственных ей функций определения ответственности за химатаки, которые принадлежат только Совбезу ООН, могут привести к подрыву самой Конвенции о запрещении химического оружия.