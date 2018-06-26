Директор «Зверей» объяснила отказ группы выступать в Киеве

Российская группа «Звери» отменила свое выступление на ежегодном музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве, поскольку не были соблюдены прописанные в райдере музыкантов требования о качестве оборудования. Об этом рассказала «360» директор группы Лера Агапова.

«У группы "Звери" есть райдеры: световой, звуковой. Группа "Звери" очень внимательно относится к тому, чтобы наши технические требования были соблюдены. Данные офферы предоставлены не были. Это нарушение первое и самое главное», - пояснила Агапова.

По ее словам, также не был соблюден перечень условий, которые касались быта. Билеты для музыкантов были куплены на разные поезда. Агапова добавила, что «Звери» могут жить и в не пятизвездной гостинице, но «свет и звук должны быть качественными».

Директор коллектива подчеркнула, что никакого политического подтекста в отказе не было, а группа все время ездит выступать на Украину.

Ранее сообщалось, что группа «Звери» отменила выступление на фестивале Atlas Weekend, который будет проходить с 3 по 8 июля в Киеве.