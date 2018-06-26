Кондуктор и водитель час «пытали» в душном автобусе пожилую женщину, забывшую пенсионное

Кондуктор и водитель автобуса в Барнауле около часа удерживали в душном автобусе 77-летнюю женщину, которая забыла дома пенсионное удостоверение. Сюжет об этом вышел на местном телеканале «Наши новости», после чего ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.

Пожилая женщина предъявила свой проездной, но у нее потребовали доказательство того, что она пенсионерка. Надежда Бражникова попросила довезти ее до нужной остановки, так как имеет проблемы с передвижением, и это нельзя было не заметить - обе ноги женщины были замотаны бинтами.

Движение автобуса остановили, высадили всех пассажиров, а саму женщину заперли в транспортном средстве. Почти час она просидела в жаре, тогда как водитель открыл себе форточку, а кондуктор вышла на улицу и стояла в теньке.

Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы не дочь пенсионерки, которая буквально отвоевала свою маму из плена и вызвала скорую. Врачам удалось стабилизировать состояние пожилой женщины, у которой от издевательств и духоты резко подскочило давление.

Прибывшие на место правоохранители, а после чего и сотрудники следственного комитета начали расследование по факту происшествия. При этом водитель и кондуктор автобуса уверены, что поступили правильно, потому что действовали по инструкции. Видимо человечность у столь доблестных сотрудников автопарка даже при виде плачущей 77-летней женщины не включилась.

Полиция Барнаула возбудила уголовное дело по факту незаконного удержания и издевательств над человеком. В ходе доследственной проверки СК РФ по Алтайскому краю предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям водителя и кондуктора транспортной компании.