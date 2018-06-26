Строительный кран упал на жилой дом в Казани

На жилой дом в Казани из-за ветра упад строительный кран, сообщает «Татар-информ».

По данным очевидцев, инцидент произошел на проспекте Альберта Камалеева во дворе дома №32. По предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра, обрушившегося вместе с градом на город.

В результате падения кран повредил технический этаж, а также балконы на 12 и 13 этажах. О пострадавших пока не сообщается.