Иркутянин проплыл километр в холодной реке в темноте ради спасения девочки

Житель Иркутской области спас тонущую в реке Лена 14-летнюю девочку, об этом сообщается на сайте МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в понедельник 25 июня. Как сообщают спасатели, около полуночи житель города Усть-Кута Богдан Огородников с другом возвращались домой и услышали детский крик со стороны реки. В темноте Богдан кинулся в воду, а его друг остался на берегу - подбадривать подростка продолжать кричать.

«Я проплыл около километра и в районе белого буя нагнал девочку. Сил преодолеть течение у меня было достаточно, я ее держал крепко, успокаивал, так и плыли в сторону берега», - рассказал молодой человек.

Девочке и ее спасителю помогли люди, которые собрались на берегу.

Отмечается, что Богдан работает на теплоходе судоводителем, поэтому обладает навыками оказания первой помощи. Как отмечает МЧС, решается вопрос о предоставлении Огородникова к награде за спасение девочки.