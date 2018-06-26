Опубликован трейлер нового «Хищника»

В Сети появился первый полноценный трейлер фильма режиссера Шейна Блэка «Хищник» - продолжения одноименной картины 1987 года.

По сценарию, генетически модифицированному виду инопланетян противостоят наемники. Кроме того, действие картины развернется вокруг мальчика, способного понимать пришельцев.

Шейн Блэк также выступил соавтором сценария этого фильма. Ранее он работал над «Железным человеком 3», «Славными парнями» и «Смертельным оружием».

Главные роли в картине исполнили Бойд Холбрук, Ивонн Страховски и Джейкоб Тремблей.

В российском прокате фильм появится 13 сентября.