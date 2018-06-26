«Неопознанное» черное кольцо появилось над селом в Забайкалье: видео

Над забайкальским селом Чара 24 июня повисло «НЛО». Об этом сообщает информационное агентство «Чита.ру».

На видеозаписи, которая опубликована в Сети, запечатлено черное дымчатое кольцо, зависшее над населенным пунктом.

Зависшие в воздухе темные кольца оказались распространенным явлением - они были зафиксированы в Польше, Великобритании, США и Казахстане.

Британское издание The Sun выяснило, что явление - дымовой вихрь, котоый может возникнуть при прохождении взрывной волны через дымоход цилиндрической формы. Кроме того, создать такие кольца можно и при помощи пиротехнического оборудования.

Глава Каларского района Павел Романов рассказал «Чита.ру», что в эти дни в Чаре не было никаких взрывов или других происшествий. По его словам, все котельные после окончания отопительного сезона остановлены.