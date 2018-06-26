«Газпром» возобновил укладку второй нитки «Турецкого потока»

Компания «Газпром» возобновила укладку второй нитки «Турецкого потока», рассчитанной на европейский рынок. Крупнейшее в мире судно, предназначенное для этих целей, выдвинулось по Черному морю в сторону Турции. Ранее экипаж Pioneering Spirit провел все подготовительные работы и проверил оборудование.

Первую часть нового трубопровода в соответствии с планом сдадут уже в 2019 году. Газ по ней пустят, когда Анкара подготовит для него свою распределительную систему, пишут «Известия».

Проект «Турецкий поток» состоит из двух ниток газопровода, одна из которых, как было упомянуто выше, предназначена для стран Европы, вторая - исключительно для турецкого рынка. Строительство первой нитки было завершено еще в конце апреля.

Позднее, в мае, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились продлить «Турецкий поток» до Болгарии.