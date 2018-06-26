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Mercedes-Benz отзывает машины в России из-за проблем с передними сиденьями

Александра Арсентьева
17:18 26.06.2018
Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz, реализованные с 2017 по 2018 год.
Mercedes-Benz отзывает машины в России из-за проблем с передними сиденьями
Фото: Bettina Strenske / imago stock&people / Globallookpress

В России Mercedes‐Benz отзывает 362 машины из-за возможных проблем со спинками передних сидений. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz, реализованные с 2017 по 2018 год. Причина - возможные проблемы со спинками передних сидений. Они с правой стороны могут быть не зафиксированы.

Владельцы, которые попали под отзыв авто, будут проинформированы о необходимости приехать в дилерский центр. Там транспортные средства проверят и при необходимости заменят рамы спинки сидений. Работы для владельцев автомобилей будут проделаны бесплатно.  

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