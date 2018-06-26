СМИ: при агрессии Киева на стороне ДНР выступят десятки тысяч добровольцев

В случае масштабного наступления Киева на территорию самопровозглашенных республик Донбасса на помощь ДНР готовы приехать около 20 тысяч добровольцев, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник.

Отмечается, что в первые несколько суток на фронт готовы отправиться порядка пяти тысяч человек, а в течение семи дней общее количество добровольцев может достигнуть 20 тысяч, часть из которых прибудет в Донбасс из стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

Как рассказал в интервью изданию Герой ДНР Ахра Авидзба, известный под позывным «Абхаз», за ДНР готовы выступить также жители территорий, подконтрольных Украине, однако количество добровольцев оттуда он не назвал.