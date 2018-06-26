В Москве ограбили вдову Михаила Круга

Известная исполнительница Ирина Круг, вдова шансонье Михаила Круга, стала жертвой ограбления. Как сообщает издание «Собеседник», инцидент случился в ночь на вторник 26 июня.

Неизвестные проникли в ее дом, разбудив ее. Артистка вызвала полицию. В настоящее время подозреваемые разыскиваются.

Представительница певицы Анна Тимохина отказалась комментировать произошедшее до тех пор, пока оперативные действия не будут окончены.

«Все были дома, но никто не проснулся. Ирина позвонила, единственное, что сказала, что в дом проникли», - рассказала Тимохина.

По ее словам, Круг в настоящее время к телефону не подходит, поэтому Тимохина ничего не может сказать о состоянии артистки.

Ирина Круг - исполнительница русского шансона. Вторая супруга Михаила Круга, за которого она вышла замуж в 2001 году. В этом году исполнительница получила звание народной артистки РФ.