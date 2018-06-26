МИД РФ отреагировал на запрет российским журналистам посетить конференцию ОБСЕ на Украине

Решение Киева запретить российским журналистам въехать на территорию Украины и принять участие в конференции ОБСЕ - это хождение по замкнутому кругу. Такую точку зрения озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это же какой-то замкнутый круг: проводить мероприятие о свободе СМИ и не пускать журналистов», - написала она на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила, что название конференции, на которую не пустили журналистов, звучит как «Укрепление свободы масс-медиа и плюрализма на Украине в условиях конфликта».

Власти Украины, напомним, запретили въезд в страну журналисту Евгению Примакову, внуку бывшего премьер-министра РФ, а также собственному корреспонденту телеканала Russia Today в Израиле Поле Слиер.

В ОБСЕ выразили сожаление в связи с произошедшим, подчеркнув, что все страны, входящие в организацию, должны обеспечивать журналистам свободный проезд в регионе.