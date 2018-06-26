Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции: видео

Пользователей соцсети покорил полицейский пес, который умеет оказывать первую медицинскую помощь человеку. Видеоролик «спасения» опубликовала испанская полиция на своей странице в Instagram.

«Героический поступок четырехлапого друга Пончо, который, не теряя ни минуты, кинулся спасать жизнь агента», - говорится в комментарии к публикации.

На кадрах видно, как сотрудник полиции падает на землю, инсценируя потерю сознания. Ему на помощь бежит пес, к его телу привязана мигалка. Животное несколько раз прыгает на грудь полицейского, после это пытается понять, дышит ли «пострадавший». Эти действия пес повторяет до тех пор, пока сотрудник полиции не «приходит в себя».