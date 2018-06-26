Совет ЕС одобрил выделение Украине миллиарда евро
Деньги выделили для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации.
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Страны-члены Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро, говорится в сообщении Совета в Twitter.
Отмечается, что деньги выделены для покрытия финансовых потребностей Киева и поддержки экономической стабилизации. Также средства будут направлены на программу структурных реформ на Украине, добавили в пресс-службе.
Предполагается, что новый кредит покроет потребности страны в течение двух с половиной лет.