Совет ЕС одобрил выделение Украине миллиарда евро

Страны-члены Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро, говорится в сообщении Совета в Twitter.

Отмечается, что деньги выделены для покрытия финансовых потребностей Киева и поддержки экономической стабилизации. Также средства будут направлены на программу структурных реформ на Украине, добавили в пресс-службе.

Предполагается, что новый кредит покроет потребности страны в течение двух с половиной лет.