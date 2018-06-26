Качество превзошло все ожидания - Мантуров про данные о хлебе в России
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал информацию Роскачества о российском хлебе. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр заявил, что качество хлеба на российском рынке превзошло все ожидания. Мантуров отметил, что в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный «Знак качества».
Также он добавил, что и дальше необходимо учитывать мнение потребителей, развивать индустрию, а также бороться за выполнение опережающих требований. Кроме того, по результатам проведенного Роскачеством исследования было поручено сформировать меры по повышению стандартизации отрасли и введению повышенных стандартов качества, способствующих обновлению производства.
Напомним, ранее Роскачество заявило, что свыше 90% хлеба на рынке России соответствует всем необходимым требованиям законодательства. Лучший результат по производству хлеба показали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области.