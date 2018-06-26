В ГАИ попросили водителей воздержаться от дальних поездок из-за жары

Госавтоинспекция рекомендовала жителям Центрального федерального округа воздержаться от дальних поездок на текущей неделе из-за ожидающейся жары.

«По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в ЦФО столбик термометра будет держаться на отметке 30 градусов. Повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге», - отметили в пресс-службе ГАИ.

В ведомстве призвали водителей перед поездками проверять техническое состояние автомобиля, в том числе работу кондиционеров, электроники и аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге.

Также в ГИБДД рекомендовали протирать лицо и шею влажными салфетками, а в салоне всегда иметь термос с прохладительным напитком.

«Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только после проветривания его салона», - добавили в пресс-службе.

ГАИ просит водителей внимательно относиться к состоянию своего здоровья, следить за давлением, которое может резко меняться из-за жары, а также «ни в коем случае в жаркую погоду не оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных».