Вдова Андрея Дементьева назвала причину смерти поэта

Знаменитый российский поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев ушел из жизни в больнице, куда попал из-за осложнения после простуды. Об этом рассказала его супруга Анна Пугач.

«90 лет, от чего можно скончаться? От всего, множество болезней. Осложнение было после простуды», - сказала Пугач радиостанции «Говорит Москва».

Дементьев умер утром 26 июня в возрасте 89 лет в одной из столичных больниц, он не дожил до юбилея чуть меньше месяца.

Андрей Дементьев родился в 1928 году в Твери. Песни на его стихи исполняли София Ротару, Людмила Зыкина, Вадим Муллерман и другие. С 1981 по 1992 годы он работал главным редактором литературного журнала «Юность».

Народный артист России Илья Резник назвал уход российского поэта Андрея Дементьева огромной потерей.