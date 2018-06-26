Медведев объяснил, почему необходимо повысить пенсионный возраст

При изменении пенсионного законодательства правительство России старается учитывать интересы государства, работодателей и работников. Об этом на совещании о мерах по развитию экономики и социальной сферы сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы стараемся учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и работников, и работодателей, и интересы государства в целом», - заявил премьер-министр, сообщает РИА Новости.

Напомним, в июне этого года правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

В настоящее время в России стандартный возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, и 60 лет - для мужчин. Отмечается, что прописанный в законе пенсионный возраст был установлен в 30-х годах прошлого столетия. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается давно, его необходимость обуславливается возросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда в государстве число работающих снижается, а количество пенсионеров, наоборот, растет.

В большинстве стран в настоящее время пенсионный возраст составляет 60-65 лет.