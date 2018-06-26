Путин назначил полпредов в федеральных округах

Президент России Владимир Путин сменил полпредов в Центральном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Полномочным представителем в ЦФО глава государства назначил своего экс-помощника Игоря Щеголева, в Северо-Кавказском должность получил Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников, в Уральском - экс-помощник президента Николай Цуканов.

Игорь Холманских и Олег Белавенцев были освобождены от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и в Северо-Кавказском федеральном округе соответственно.

Также указом от 26 июня Владимир Путин продлил полномочия полпредов в Южном федеральном округе - Владимира Устинова, в Северо-Западном - Александра Беглова и в Сибирском федеральном округе - Сергея Меняйло.