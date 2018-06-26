Во время празднования Дня молодежи внедорожник въехал в толпу людей на Урале: видео

В городе Полевской Свердловской области внедорожник въехал в группу людей во время празднования Дня молодежи, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

Изданию рассказали, что нетрезвый водитель перепутал педали тормоза и газа. В результате происшествия женщин 23 и 26 лет доставили в больницу: одна госпитализирована с ушибом, вторая после оказания медицинской помощи покинула лечебное учреждение.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 1 Уголовного кодекса России («нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).