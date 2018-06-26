Посольство РФ в Португалии поможет родственникам умершей звезды 80-х

Посольство РФ в Португалии окажет содействие родственникам музыканта Андрея Сучилина, который умер в Португалии. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипломатического представительства Александр Брянцев.

«Мы связали родственников с похоронным бюро, окажем все необходимое содействие в оформлении документов. Семья решит, будут ли транспортировать тело или кремировать здесь», - заявил пресс-секретарь посольства России в Португалии.

Супруга Сучилина через соцсети обратилась с просьбой к друзьям помочь в организации похорон в Москве.

В посольстве выразили соболезнование родным и близким музыканта и добавили, что после снятия музыканта с рейса жена Сучилина связалась с консульским отделом посольства и рассказала о случившемся.

В мае этого года рейс компании Transavia Holland совершил вынужденную посадку. Тогда мировые средства массовой информации сообщали, что приземление было связано с жалобами пассажиров на неприятный запах, который исходил от Сучилина в связи с обострившимся заболеванием. В скором времени после этого случая супруга Сучилина Лидия Тихонович написала в соцсетях, что музыкант впал в кому. Ему сделали несколько операций, однако не смогли остановить некроз. 30 мая Сучилин на странице в Facebook рассказал, что российское консульство и страховая компания в сложной ситуации помощь не оказали. Сегодня 26 июня Тихонович сообщила, что музыкант ушел из жизни.