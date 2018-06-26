Instagram начал «убивать» Facebook

Пользователи Android-приложения Instagram в июне 2018 года сидели в фотосервисе почти столько же, сколько в приложении Facebook. Об этом говорится в исследовании компании Similar Web.

На Instagram пользователи тратили чуть больше 53 минут в день - всего на пять минут меньше, чем в Facebook. Проведенное в приложениях время отображает вместе с тем количество просмотренной пользователями рекламы, что важно для специалистов по SMM.

Facebook купил Instagram в 2012 году. Однако, после скандалов с передачей данных пользователей аудитория социальной сети стала более осторожно относиться к приложению.