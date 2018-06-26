Таврическая ТЭС под Симферополем выдала первые мегаватты в Крым

Таврическая ТЭС, построенная под Симферополем, выдала в сеть первые 45 МВт в рамках пусконаладочных работ первого энергоблока. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

Отмечается, что общая установочная энергоблока составляет 235 МВт. Таким образом, первый энергоблок Таврической ТЭЦ был успешно синхронизирован с Единой энергетической системой Крыма.

После этого энергоблок отключат и продолжат пусконаладочные работы. Новая крымская ТЭС с двумя энергоблоками согласно проекту будет выдавать 470 МВт электрической мощности.