СК назвал причину ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета России закончило расследование по уголовному делу, которое было возбуждено по факту въезда автобуса ЛиАЗ в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

«Водитель автобуса Виктор Тихонов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264-й Уголовного кодекса Росии ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц")», - заявили в пресс-службе СК РФ.

Несмотря на то, что водитель не признал свою вину, следователи восстановили всю хронологию событий, которая опровергает его доводы. Было установлено, что транспортное средство находилось в работоспособном техническом состоянии.

В сообщении Следственного комитета сказано, что проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, Тихонов потерял контроль над дорожной обстановкой и движением автобуса.

По информации следствия, водитель по ошибке нажал на педаль газа, из-за этого автобус начал разгоняться и со скоростью не менее 23 километров в час влетел в подземный переход.

Водителем не были приняты меры, чтобы не допустить ДТП. Следствие добавило, что он не выключил замок зажигания, не задействовал тормозные системы и не задействовал аварийный выключатель.

Напомним, авария произошла 25 декабря 2017 года, в результате ДТП четыре человека погибли, двоим был нанесен тяжкий вред здоровью, восемь человек получили разные телесные повреждения.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.