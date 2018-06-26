В ОБСЕ осудили запрет въезда российских журналистов на Украину

В ОБСЕ выразили сожаление из-за отказа во въезде на Украину российским журналистам. Об этом сообщил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в официальном Twitter-аккаунте организации.

«Все страны ОБСЕ должны обеспечивать журналистам свободный проезд в регионе», - отмечается в посте.

Ранее стало известно, что украинские пограничники не пустили на территорию своей страны секретаря Союза журналистов России Евгения Примакова и израильского собственного корреспондента телеканала RT Полу Слиер.

Журналисты должны были выступить на конференции ОБСЕ, посвященной свободе слова в СМИ. В самой организации подтвердили, что Примаков был приглашен на мероприятие в качестве докладчика.

Как сообщил телеведущий, его остановили на пограничном контроле в киевском аэропорту «Борисполь», отвели в комнату, где заявили, что он «представляет угрозу национальной безопасности». После этого у журналиста забрали паспорт, пообещав отдать только в самолете, на котором он должен вернуться в Россию.