Ракетный обстрел сирийской территории Израилем попал на видео

По сообщениям сирийских источников, израильтяне обстреляли аэропорт Дамаска. Якобы ВВС Израиля выпустили по объекту две ракеты. Момент обстрела попал на видео, которое опубликовал портал Al Masdar News.

По информации издания, целью обстрела стал иранский самолет, который в это время разгружался. По мнению израильской стороны, на борту могло перевозиться оружие для иранский бойцов, воющих на стороне правительственных сил. На кадрах видно, что сирийские системы ПВО открыли огонь, однако до сих пор неизвестно, были ли их действия сколько-нибудь эффективны.

Чуть позже источник в Национальных силах Самообороны сообщил о мощном взрыве в районе города аль-Хадар провинции аль-Кунейтра. Предположительно, сирийским ПВО удалось сбить израильский беспилотник.

Ранее, 10 мая, Израиль в течение двух часов обстреливал территорию Сирии.