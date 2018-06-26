Украина не пустила двух российских журналистов на конференцию ОБСЕ

Российского журналиста Евгения Примакова, внука бывшего премьер-министра РФ, прибывшего в Киев, не пустили на Украину. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

Примаков должен был выступить на конференции ОБСЕ в качестве представителя Союза журналистов России. Его задержали на пограничном контроле в киевском аэропорту «Борисполь» и запретили въезд на пять лет.

Причину, по которой журналиста не пустили в Киев, не объяснили.

«Меня завернули на погранконтроле, отвели в комнатку, где вежливо рассказали, что я - угроза национальной безопасности», - сообщил он в социальной сети.

В офисе ОБСЕ в Вене подтвердили, что Примаков был приглашен на мероприятие в качестве докладчика.

В связи с инцидентом российское посольство в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины.

На конференцию ОБСЕ не пустили еще одного журналиста, израильского собственного корреспондента телеканала Russia Today Полу Слиер. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян у себя в Facebook.

Евгений Примаков является автором и ведущим программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).