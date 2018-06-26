Украина не пустила двух российских журналистов на конференцию ОБСЕ
Российского журналиста Евгения Примакова, внука бывшего премьер-министра РФ, прибывшего в Киев, не пустили на Украину. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.
Примаков должен был выступить на конференции ОБСЕ в качестве представителя Союза журналистов России. Его задержали на пограничном контроле в киевском аэропорту «Борисполь» и запретили въезд на пять лет.
Причину, по которой журналиста не пустили в Киев, не объяснили.
«Меня завернули на погранконтроле, отвели в комнатку, где вежливо рассказали, что я - угроза национальной безопасности», - сообщил он в социальной сети.
В офисе ОБСЕ в Вене подтвердили, что Примаков был приглашен на мероприятие в качестве докладчика.
В связи с инцидентом российское посольство в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины.
На конференцию ОБСЕ не пустили еще одного журналиста, израильского собственного корреспондента телеканала Russia Today Полу Слиер. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян у себя в Facebook.
Евгений Примаков является автором и ведущим программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).